Обещала работу. Жительница Костаная вовлекала студенток в занятие проституцией

Подразделение по борьбе с организованной преступностью раскрыли преступную схему по сводничеству и вовлечению в занятие проституцией в Костанае.

УБОП ДП Костанайской области установлена 39-летняя жительница города Костанай, которая через социальные сети и мессенджеры, на протяжении длительного времени, вовлекала студенток одного из городских колледжей в занятие проституцией.

Сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее девушкам она сообщала, что они будут заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.

Девушкам она обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.

Организатор данного бизнеса вовлекла в занятие проституцией более 10 девушек.

Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки, — рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания, изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн. тенге и 8 тыс. российских рублей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 308 УК РК «Вовлечение в занятие проституцией».

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