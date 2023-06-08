Обещала работу. Жительница Костаная вовлекала студенток в занятие проституцией

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Подразделение по борьбе с организованной преступностью раскрыли преступную схему по сводничеству и вовлечению в занятие проституцией в Костанае.
УБОП ДП Костанайской области установлена 39-летняя жительница города Костанай, которая через социальные сети и мессенджеры, на протяжении длительного времени, вовлекала студенток одного из городских колледжей в занятие проституцией.
Сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее девушкам она сообщала, что они будут заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.
Девушкам она обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.
Организатор данного бизнеса вовлекла в занятие проституцией более 10 девушек.
Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки, — рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.
В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания, изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн. тенге и 8 тыс. российских рублей.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 308 УК РК «Вовлечение в занятие проституцией».