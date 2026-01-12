В Казахстане участились случаи интернет-мошенничества, связанного с лжеинвестициями и псевдофондами. Злоумышленники под предлогом выгодных вложений обманывают граждан, используя современные технологии, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, мошенники активно применяют дипфейки и искусственный интеллект в мессенджерах и социальных сетях. Они используют изображения и видео известных личностей, чтобы вызвать доверие и привлечь людей к так называемым «инвестиционным проектам» и «фондам», обещая быструю и гарантированную прибыль.
При общении с лжеброкерами гражданам предлагают установить мобильные приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц — под видом «инвестиций», «активации аккаунта» или «увеличения дохода». После перечисления средств связь с мошенниками, как правило, прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает. В некоторых случаях злоумышленники продолжают требовать деньги, ссылаясь на «налоги», «комиссии» или «страховые взносы».
В этой связи Департамент по противодействию киберпреступности Министерство внутренних дел Республики Казахстан рекомендует:
- не верить обещаниям «гарантированной» прибыли;
- не переводить деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета;
- не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников;
- проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры;
- обращаться исключительно в официальные офисы проверенных компаний.
Если вы стали жертвой интернет-мошенничества или располагаете информацией о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по номеру 102.
В МВД подчеркнули, что работа по противодействию интернет-мошенничеству продолжается, и призвали граждан быть особенно внимательными при совершении финансовых операций в сети.
