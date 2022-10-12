Обещали доходы. 7 миллионов тенге отдала жительница Костанайской области мошенникам

Жительница Костанайской области хотела получить прибыль с инвестиций вложенных в платформу и стала жертвой мошенничества.

55-летняя женщина лишилась более 7 миллионов тенге. Потерпевшая, проживающая в поселке Жамбыл, поверила гарантиям высокой доходности в социальных сетях. Она увидела рекламу о том, что якобы каждый гражданин может иметь прибыль с инвестиций вложенных в платформу «КазМунайГаз».

«Эта реклама меня заинтересовала, после чего я прошла по ссылке указанной в рекламе, где зарегистрировала свои анкетные данные и прошла опрос. Я даже не догадывалась, что стала жертвой мошенников. Через время на мой номер позвонил мужчина по поводу вложения и в ходе разговора сказал, что мне повезло, так как в этот день шла акция, где требовалось внести всего лишь 55 тысяч тенге, — рассказывает пострадавшая женщина.

Жертва мошенников через интернет-приложение за 2 месяца оформила 6 кредитов в разных банках на общую сумму 7 050 000 тенге и перевела их для инвестирования с надеждой получить большую прибыль. Когда она поняла, что была обманута, обратилась в полицию.

«Злоумышленники создают специальные сайты, приложения и страницы в социальных сетях, с помощью которых распространяют рекламу и предлагают жителям инвестировать денежные средства в крупные проекты. В ходе диалога они обещают высокий или пассивный доход. Для убеждения используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в качестве участников. Вся подобная реклама ложная, не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества», — поясняет оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Нина Ахмадеева.

Сотрудниками Департамента полиции на постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет в целях выявления объявлений с предложениями «инвестировать» деньги. С начала года сотрудниками правоохранительных органов выявлено и заблокировано более 1500 ссылок такого контента.

Сначала года полицейскими раскрыто 211 фактов интернет-мошенничеств.

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