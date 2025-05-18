Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха призвал вернуться к вопросу ограничения скорости электросамокатов на некоторых территориях, передает informburo.kz

Он напомнил, что ранее уже обсуждалось предложение наделить акиматы компетенцией по разработке правил проезда на электросамокатах. Например, самостоятельно запретить езду в выходные дни в парках.

«Я не могу понять почему, но депутаты не поддержали эту норму. Это была бы тоже серьёзная ответственность. Также изначально было предложение убрать их с тротуаров. Это кардинальная мера. Здесь к нам привели несколько человек, которые рассказали, что это очень нужно, агрегаторы смогут регулировать. В итоге написали про соблюдение скоростного режима – 5 км/час. И агрегаторы сказали, что будут замедлять скорость, что они люди ответственные. Никто ничего не замедлил. Почему у нас нет ответственности агрегаторов?» – сказал Лепёха.

По его словам, такую практику применяют в Москве. В некоторых зонах российской столицы агрегаторы замедляют скорость электросамокатов.

«Условно, самокат подъезжает на Красную площадь, он просто остановится, не поедет. Либо, если где-то положена скорость в 5 км/час. Почему у нас эти агрегаторы не хотят это делать? Они же сказали, что они ответственные, понимают, насколько это важно. Но они этого не делают», – заключил Лепёха.

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