Обещанное Токаевым увеличение пособий может произойти раньше срока

Выплаты по утере кормильца планируют увеличить в Казахстане с 1 июля 2023 года, а не с 1 сентября, как поручал Президент, передает Tengrinews.kz.

На сайте НПА опубликован проект приказа премьер-министра Алихана Смаилова.

«С 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат», — говорится в тексте документа.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить пособия гражданам, потерявшим кормильца в семье.

«Поручаю правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 процента. У нас есть все основания утверждать, что Казахстан является единственным государством в нашем регионе, которое обеспечивает такую социальную поддержку. В целом система государственной социальной поддержки должна стать проактивной и еще более адресной», — сказал Президент на первой сессии Парламента РК VIII созыва.

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