Обеспечить полный охват бесплатным профтехобразованием по востребованным специальностям поручил президент РК

Обеспечить сто процентный охват бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям поручил глава государства, выступая с ежегодным Посланием к народу. Каждый год в республике более пятидесяти тысяч абитуриентов поступают в колледжи на платной основе. В нашем регионе эта цифра составляет около шести тысяч студентов.

В ежегодном Послании президента к народу страны, особо был выделен аспект получения технического и профессионального образования бесплатно. Как отметил глава государства, еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Он поручил проработать вопрос получения солдатами во время прохождения срочной воинской службы рабочих специальностей, которые востребованы в реальном секторе экономики.

«Мы продолжим реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». На сегодня неохваченными остаются 237 тысяч человек из числа молодежи NEET. Ежегодно 50 тысяч абитуриентов поступает на платной основе. 85% из них относится к категории малообеспеченных. Такое положение нужно исправить. Следует обеспечить 100% охват бесплатным ТиПО по востребованным специальностям», — подчеркнул президент.

Работа по реализации проекта в нашем регионе уже ведется. Был даже проведен анализ — какие специальности являются наиболее востребованными. Согласно поданным в прошлом году заявлениям, самый большой конкурс по 4 человека на место был по педагогическим и медицинским специальностям. Популярно и направление в области IT технологий.

«У нас в области 34 колледжа, из них — 27 государственных и 7 — частных. Из них в 33 колледжах ведется обучение по государственному образовательному заказу. В этом году мы охватили бесплатным обучением 5562 выпускника, что почти на 500 человек больше, чем в прошлом году, то есть мы можем сказать, что мы продолжаем реализацию проекта бесплатного ТиПО», — сообщила руководитель отдела ТИПО управления образования Костанайской области Жанагуль Жумина.

Особое внимание в Послании Касым-Жомарт Токаев уделил и подготовке IT специалистов. «Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры», — отметил президент и поручил в рамках Национального проекта по цифровизации подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов.

«В 13 колледжах ведется подготовка в IT области, где обучается порядка 1200 абитуриентов и в 2-х колледжах у нас функционируют Центры компетенции по IT технологиям, то есть там стоит современное оборудование, где учащиеся как раз таки получают подготовку, чтобы быть востребованными на рынке труда», — говорит специалист.

Точные данные по охвату в рамках государственного образовательного заказа в этом году будут известны ближе к октябрю. Но анализ прошлого года показал, что из двадцати двух тысяч студентов — около шестнадцати тысяч обучались бесплатно. А это практически 70%. Показателя в сто процентов, по словам Жанагуль Жуминой, в регионе планируют достичь к 2025-ому году.

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