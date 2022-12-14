Обеспечивать детсады и другие организации местными соснами к новогодним праздникам не будут

Традиционно в декабре лесные хозяйства региона проводят санитарную рубку сосен и часть этих деревьев отправляют в дошкольные учреждения и разные организации для проведения новогодних праздников.

Однако этот год станет исключением.

«В связи с тем, что учреждениями лесного хозяйства Костанайской области рубки ухода и прочие рубки освоены на 100%, а также в связи с тем, что произошел крупный пожар в сентябре текущего года на территории Басаманского и Семиозерного учреждения лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области заготовка в этом году новогодних елок, к сожалению, не будет», — сообщил главный специалист управления ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Ержан Сапаргали.

В свободной продаже местных сосен нет давно. Поэтому костанайцы, предпочитающие не искусственную, а настоящую, покупают привозные. В основном, сосны, которые продаются в разных торговых точках города, доставляются из городов соседней Российской Федерации — Кургана, Тюмени, Южноуральска. На товар у продавцов имеются все необходимые документы, которые проверяют у них компетентные ведомства. Цены в этом году выше, чем в прошлом. Начинаются от трех-четырех тысяч за сосну меньше метра в высоту, до 25 тысяч за лесную красавицу высотой до 2,5-3 метров. Цены на ели и того больше. От семи до десяти тысяч тенге, также в зависимости от размера. Стали пользоваться популярностью и ели с комом земли. То есть после новогодних праздников, такое дерево можно будет посадить.

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