Обезглавил и утопил. Охраннику дачного общества в Костанае вынесли приговор

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Приговор по делу о преступлении, совершенном на территории одного из дачных обществ Костаная, вынесен в уголовном спецсуде области.
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Напомним, в конце сентября 2021-ого года, пропал 45-летний Андрей Кузовой, который проживал на одном из участков. Через три дня, после поступления заявления об этом, полицейские задержали подозреваемого.
Выяснилось, что 34-летний Виктор Дьяченко, охранник данного дачного общества, до смерти избил потерпевшего.
Позже, обезглавленное тело помог вывести к реке его напарник Андрей Мартыненко.
Изначально Дьяченко обвинялся в совершении убийства, но деяния в ходе процесса были переквалифицированы на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть. С учетом признания вины суд назначил основному подсудимому 8 лет заключения в колонии со средним режимом безопасности.
Его коллеге, за укрывательство тяжкого преступления, назначено 2 года лишения свободы.
Приговор в силу не вступил.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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