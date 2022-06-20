Обезглавил и утопил. Охраннику дачного общества в Костанае вынесли приговор

Приговор по делу о преступлении, совершенном на территории одного из дачных обществ Костаная, вынесен в уголовном спецсуде области.

Напомним, в конце сентября 2021-ого года, пропал 45-летний Андрей Кузовой, который проживал на одном из участков. Через три дня, после поступления заявления об этом, полицейские задержали подозреваемого.

Выяснилось, что 34-летний Виктор Дьяченко, охранник данного дачного общества, до смерти избил потерпевшего.

Позже, обезглавленное тело помог вывести к реке его напарник Андрей Мартыненко.

Изначально Дьяченко обвинялся в совершении убийства, но деяния в ходе процесса были переквалифицированы на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть. С учетом признания вины суд назначил основному подсудимому 8 лет заключения в колонии со средним режимом безопасности.

Его коллеге, за укрывательство тяжкого преступления, назначено 2 года лишения свободы.

Приговор в силу не вступил.

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