Обходили квартиры. Угрожавший продавцу ножом костанаец задержан

Фjто alau.kz
31 мая около 9 вечера в одном из магазинов по улице Карбышева , неустановленный мужчина, угрожая ножом продавцу открыто похитил около 20 тысяч тенге. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области на запрос alau.kz
По поступившей ориентировке, в одной из квартир установили и задержали 33-летнего местного жителя, — рассказал старший инспектор СОБР ДП Костанайской области Жанболат Жаутин.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
За это ему грозит до семи лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что с начала года сотрудниками СОБР раскрыто 22 преступления.