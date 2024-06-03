Обходили квартиры. Угрожавший продавцу ножом костанаец задержан

31 мая около 9 вечера в одном из магазинов по улице Карбышева , неустановленный мужчина, угрожая ножом продавцу открыто похитил около 20 тысяч тенге. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области на запрос alau.kz

По поступившей ориентировке, в одной из квартир установили и задержали 33-летнего местного жителя, — рассказал старший инспектор СОБР ДП Костанайской области Жанболат Жаутин.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что с начала года сотрудниками СОБР раскрыто 22 преступления.

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