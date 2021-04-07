Обильное таяние снега еще ожидается — ДЧС Костанайской области

В эти дни жители некоторых районов города столкнулись с проблемой талых вод. Из-за резкого потепления дворы частных домов, многоэтажек, улиц города и дачных обществ оказались в зоне подтопления.

Однако, и эта ситуация еще не пик паводка, говорят специалисты. 78 процентов области еще покрыто снегом. Обильного таяния ждут уже в эти выходные, ориентируясь на прогнозы синоптиков.

«Сегодня у нас постепенно вскрываются реки в южных регионах — это Караторгай, Сарыторгай. Дальше у нас на территории Амангельдинских, Жангельдинских районах реки еще не вскрылись, там еще стоит лед. По северным и центральным районам нашей области практически движения пока нет, в основном идет талая вода. Провели селекторное совещание и с ближайшими соседями. Угрозы сброса большой воды — на сегодня нет. Водохранилища в России также не заполнены до критических отметок. Большой объем воды с Российской Федерации не ожидается, необходимо отметить, что все крупные водохранилища они готовы к приему талой воды, порядка больше 50, порядка 60 процентов заполнено этих водохранилищ, поэтому мы пока такой проблемы не ожидаем», — говорит замначальника ДЧС области Азамат Оримбаев.

Как отметил Оримбаев, ситуация держится под постоянным контролем, а в случае возникновения острых проблем, будут привлекаться все необходимые органы и службы. Технически чсники готовы на сто процентов.

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