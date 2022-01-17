Обильный снегопад прибавил хлопот всем костанайским автолюбителям

Сегодня утром для многих костанайцев дорога на работу напоминала скорее преодоление полосы препятствий. Коммунальные службы от снега не очистили даже некоторые центральные улицы. Вот так сегодня в 10 утра выглядела улица Гоголя, такая же картина и на Баймагамбетова.

Судя по количеству снега на проезжей части, уборочной техники здесь не было.

«Сейчас, в настоящее время подрядными организациями основной упор идет на расчистку дорог, социальных объектов жизненно-важных. А вывоз, вывоз конечно тоже будет стоять, ну а сейчас у нас в приоритете расчистка. Сами знаете, обильные осадки на протяжении трех дней. Работа подрядными организациями ведется активно», — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ и АД акимата Костаная Жомарт Увалеев.

В отделе ЖКХ отмечают, что работами по очистке снега сегодня занимаются 5 подрядных организаций, техники у них достаточно, и она вся задействована. До вечера они будут очищать от снега городские дороги, а уже вечером займутся вывозом. Сегодня в городе есть три полигона, куда его вывозят.

«У нас в дневное время, сам вывоз снега предусматривает, нужно будет перекрывать часть улицы. То, есть учитывая, то, что в городе интенсивное движение не есть хорошо, создает такой дискомфорт для наших водителей, поэтому вывоз всегда в ночное время, что не создавать транспортных пробок», — говорит Увалеев.

В ЖКХ заверяют, что до вечера все городские дороги расчистят. Но, есть и те районы, которым повезло больше, там этим занялись еще вчера.

«Вчера уже вечером, вышла техника на Костанае-2, расчистили все дороги, где ходит общественный транспорт. На сегодняшний день они приступили к второстепенным улицам. В Кунае были прочищены главные дороги, Байтерек улица, Тасбулак, Болашак. Ударник тоже прочищены дороги, где ходит общественный транспорт. В ж/м Амангельды и Дружба — все расчищено», — рассказала инструктор отдела ЖКХ акимата Костаная Бибигуль Ибраева.

Также, в городском ЖКХ отмечают, что есть немало жалоб от людей на нечищеные территории, в большинстве случаев — это жилые дворы. Но тут зона ответственности стоит за ПКСК и ОСИ. ЖКХ чистят только заезд во двор, остальная работа на обслуживающих организациях.

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