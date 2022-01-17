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Обильный снегопад прибавил хлопот всем костанайским автолюбителям

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Сегодня утром для многих костанайцев дорога на работу напоминала скорее преодоление полосы препятствий. Коммунальные службы от снега не очистили даже некоторые центральные улицы. Вот так сегодня в 10 утра выглядела улица Гоголя, такая же картина и на Баймагамбетова.

Судя по количеству снега на проезжей части, уборочной техники здесь не было.

«Сейчас, в настоящее время подрядными организациями основной упор идет на расчистку дорог, социальных объектов жизненно-важных. А вывоз, вывоз конечно тоже будет стоять, ну а сейчас у нас в приоритете расчистка. Сами знаете, обильные осадки на протяжении трех дней. Работа подрядными организациями ведется активно», — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ и АД акимата Костаная Жомарт Увалеев.

В отделе ЖКХ отмечают, что работами по очистке снега сегодня занимаются 5 подрядных организаций, техники у них достаточно, и она вся задействована. До вечера они будут очищать от снега городские дороги, а уже вечером займутся вывозом. Сегодня в городе есть три полигона, куда его вывозят.

«У нас в дневное время, сам вывоз снега предусматривает, нужно будет перекрывать часть улицы. То, есть учитывая, то, что в городе интенсивное движение не есть хорошо, создает такой дискомфорт для наших водителей, поэтому вывоз всегда в ночное время, что не создавать транспортных пробок», — говорит Увалеев.

В ЖКХ заверяют, что до вечера все городские дороги расчистят. Но, есть и те районы, которым повезло больше, там этим занялись еще вчера.

«Вчера уже вечером,  вышла техника на Костанае-2, расчистили все дороги, где ходит общественный транспорт. На сегодняшний день они приступили к второстепенным улицам. В Кунае были прочищены главные дороги, Байтерек улица, Тасбулак, Болашак. Ударник тоже прочищены дороги, где ходит общественный транспорт. В ж/м Амангельды и Дружба — все расчищено», — рассказала инструктор отдела ЖКХ акимата Костаная Бибигуль Ибраева.

Также, в городском ЖКХ отмечают, что есть немало жалоб от людей на нечищеные территории, в большинстве случаев — это жилые дворы. Но тут зона ответственности стоит за ПКСК и ОСИ. ЖКХ чистят только заезд во двор, остальная работа на обслуживающих организациях.

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