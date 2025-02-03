В этом году священный Рамадан начнется 1 марта. В этот период мусульмане соблюдают пост (саум) от рассвета до заката, воздерживаясь от еды, питья, курения и других мирских удовольствий. Кроме того, важно уделять больше внимания молитвам, благотворительности и духовному очищению.

Во время строгого поста мусульмане воздерживаются от любой пищи и питья от рассвета до заката. Верующие завтракают в темное время суток, до того как появятся первые лучи рассвета, передает ktk.kz

Соблюдать пост могут здоровые люди. В мечетях планируют в этот месяц проводить совместные ауызашары и благотворительные акции. Рамадан наступит 1 марта, особая ночь Предопределения (Қадір түні) выпадает с 26-го на 27-е, Ораза айт – 30 марта

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