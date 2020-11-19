Объявили новую дату боя Касымханова и Сулейманова

Российская профессиональная лига АСА определились с тем, когда Алихан Сулейманов выйдет на бой против НурсултанаКасымханова. Их бой состоится тринадцатого декабря в рамках турнира АСА 115. Как пишет издание BetON, легальные БК, например, Фонбет, уже открыли линию ставок на этот бой. Но прогнозисты не спешат определять победителя, ведь оба спортсмена показывают сильный уровень в последнее время.

Почему они не встретились в сентябре?

Изначально Сулейманов и Касымхановадолжны были провести бой еще в начале сентября в рамках ивента АСА 110. Однако тогда Сулейманов превысил лимит полулегкого веса на два с половиной килограмма, и встреча был отменена.

Тогда букмекерская контора Fonbet давала коэффициент 1.51 на победу Сулейманова. Впрочем, за два месяца котировки на российского бойца не изменились. По количеству побед он превосходит казахстанского бойца. Алихан одержал одиннадцать побед на профессиональном уровне, потерпев два поражения. Последний раз он проигрывал в 2016-м году, когда уступил ДэниелуКроуфорду. С тех пор Сулейманов не проигрывал на протяжении шести поединков.

Последний раз россиянин дрался в марте на турнире АСА 105, который прошел в Алматы. Алихан оказался сильнее ЕрмекаТлауова, победив его техническим нокаутом в первом раунде.

Интересно, что свой последний бой Касымхановтакже провел на том ивенте. Казахстанец также победил в первом раунде, а его соперником был Иван Жвирблю из Белоруссии. Эксперты считают, что Сулейманов является выходцем АСА и провел свои самые успешные бои в этом промоушене. Россиянин привык завершать бои досрочно с помощью болевых приемов или удушающих. Коллеги по цеху отмечают, что Сулейманов предпочитает борьбу, но отлично держит удар и старается прибавлять в стойке.

Успех казахстанских бойцов

Нурсултан неудачно дебютировал в АСА два года назад, когда ему присудили поражения от БогданаБарбу. После этого казахстанец выиграл два поединка, а его победа над Жвирблю широко обсуждалась в прессе. Тем не менее, кажется, что по своим параметрам Касымханов немного уступает Сулейманову.

В целом же, казахстанские бойцы в 2020-м году существенно улучшили свое положение в рейтинге АСА. Это произошло после турнира в Алматы, где победу одержал не только Касымханов, но и Артем Резников в легком весе, и Евгений Егембердиев в полутяжелом весе. Резников идет на шестом месте рейтинга после того, как нокаутировал россиянина Хамзата Аушева. А Егембердиев забрался на четвертую строчку, победив КаролаСелински.

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