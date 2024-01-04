Объявили штормовое предупреждение в Костанае и области

Ночью на востоке, юге, днем на западе области снег. На западе, востоке области низовая метель.

На юге области туман, гололед.

Ветер юго-западный 9-14, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 5, днем 6-11, на юге области 3 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 6-8 мороза.

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