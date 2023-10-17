Объявить ЧС техногенного характера. Глава района в Костанайской области прокомментировал сообщение

В сети появился документ «Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба» в селе Московское. Ситуацию прокомментировал аким Костанайского района Берик Танжариков.

По словам акима района, ЧС техногенного характера объявили в связи с нарушением условий жизнедеятельности населения. Связано это со строительством Московского водопровода. В Московском сельском округе ЧС было объявлено 10 октября

«Более трех лет идет строительство Московского водопровода. Компания из Восточно-Казахстанской области три года ведет работу. На протяжении 4 месяцев работа не велась, максимально два человека там находились. Обратились жители. Люди поднимали вопрос о водоснабжении села Московское. Документ подписали более 50 человек. Необходимо принимать оперативные меры. Вопрос поднимался такой, что у них есть существующие септики, в зимний период их сложно эксплуатировать, есть проблема с поступлением воды. Более 500 дворов в селе Московское. Мы не можем их обеспечить подвозной водой. В итоге комиссия по ЧС приняла такое решение», — объяснил Танжариков.

Сейчас проводится работа по определению дефектов, техническое обследование. Есть, по словам акима, вопросы по качеству строительно-монтажных работ.

«Работы ведутся, мы постараемся. Цель — решить вопрос и подать воду населению до конца года», — сказал аким Костанайского района Берик Танжариков.

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