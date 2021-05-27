Объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности в Костанайской области

26 мая в нескольких районах Костанайской области на территории лесных массивов установлен V- чрезвычайный класс пожарной опасности. Сухая и жаркая погода создает дополнительную угрозу возникновения и распространения лесных пожаров, сообщает пресс-служба ДЧС.

В Аулиекольском районе в 7 км. от села Калинин произошел природный пожар. На территории Семиозерного управления лесного хозяйства в Калининском лесничестве на площади 0,38 Га горела сухая трава и напочвенный хвойный покров. Спасать лес от пожаров направили лесную команду Семиозерного управления лесного хозяйства. Их задача состояла в том, чтобы взять очаг возгорания в кольцо и не дать ему выйти за его пределы. При поддержке пожарных ОЧС Аулиекольского района удалось успешно справиться с этой задачей. Пожар был полностью потушен. Предполагаемая причина пожара – грозовой разряд. Жертв и пострадавших нет. Ущерб лесному фонду не нанесен.

В этот же день из-за жары и сильного ветра вспыхнул другой природный пожар в Наурзумском районе.В 25 км от села Караменды урочище Катантал, на территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло возгорание лесопокрытой территории. На площади в 3 га горела сухая трава и лесные околки хвойной породы на площади 1 га.

На борьбу с огненной стихией направили 15 ед. спец.техники и 30 работников заповедника.На помощь лесникам пришли профессиональные пожарные из Наурзумского района.

Загорание травы и колков тушили в течение 5 часов. Удалось удержать огонь на двух участках. Спасатели не допустили новых очагов возгорания. Объявлена ликвидация пожара.

Очаги огня не угрожали населенным пунктам.Предварительная причина пожара – грозовой разряд.

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