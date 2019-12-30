Объявлен график приема документов для получателей АСП

Уже с 5 января многодетные семьи смогут подать заявление на получение АСП. Вот только прийти в центр занятости им необходимо согласно установленному графику. Принимать заявителей будут в алфавитном порядке, передает alau.kz

Заявления на получение АСП начнут принимать 5 января. Но из-за внесенных в правила изменений в Центре занятости ждут наплыва людей. Ведь теперь получателями могут стать все многодетные матери. Поэтому в систему приема документов в Костанае внесли изменения.

«Для оперативной работы мы увеличиваем количество людей, которые будут принимать заявления от получателей АСП. Если в этом году у нас всего 2 человека на приеме сидело, то с 5 января у нас на приеме будет сидеть 7 человек,»- рассказал Рустем Каркенов, заместитель акима города Костанай.

Кроме того, и сами люди должны прийти в установленные для них дни. Каждый рабочий день января будет соответствовать определенной букве алфавита, с которой и начинается фамилия заявителя:

Соблюдать этот график просят всех получателей АСП. При этом назначение выплат будет зависеть не от даты подачи документов, а от месяца. Изменится и система работы участковых комиссий.

«В этом году у нас работала 1 участковая комиссия в составе 7 человек. С 5 января у нас будет работать 3 участковые комиссии составом 5 человек. Поделим город, как мы предполагаем на 3 части: район КСК (северная часть), центральная часть и южная часть города. То есть, они одновременно могут охватывать в 3 раза больше семей,»- сообщил Рустем Каркенов.

Эти комиссии будут следить за тем, действительно ли получатели нуждаются в АСП. Свои доходы они должны будут подтверждать ежеквартально. И если трудоспособные члены семьи не захотят устраиваться на работу, выплат их лишат.

«Еще одно изменение, которое относится к адресной социальной помощи: если на сегодняшний день в семье кто-то один мог сидеть по уходу за ребенком до 7 лет, то теперь эта возможность будет распространяться до достижения ребенком 3-летнего возраста,»- сказала Акбопе Манатова, руководитель отдела занятости и социальных программ акимата города Костанай.

Для детей в семьях получателей АСП готовят дополнительный вид помощи — гарантированный социальный пакет. На детей от года до 6 лет выдадут продуктовые и гигиенические наборы. Правда их состав и сумма, на которую они будут собраны, Правительством еще не утверждена.

«Когда будут у нас решение на руках, что данной семье назначили адресную социальную помощь, эта семья будет получать 2 уведомления. Одно о том, что ему назначена АСП и второе, где можно забрать эти пакеты,»- сообщила Акбопе Манатова.

Детям от 6 до 18 лет предоставят горячее питание в школах, форму, учебные принадлежности и бесплатный проезд до места учебы. Последний пункт пока также находится в разработке.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам горячей линии: 50-29-99, 52-20-46.