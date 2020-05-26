Объявление на olx. Почти полтора миллиона тенге похитили мошенники с карты жительницы Рудного

Жительница Рудного обратилась в редакцию alau.kz с целью предупредить других людей о возможных случаях мошенничества. Называть свою фамилию она не хочет.

По словам Светланы, 22 мая она разместила объявление на сайте OLX о продаже б/у кухонной плиты. Почти сразу раздался звонок. Звонил мужчина, он не представился, но твердо сказал, что будет покупать товар. Предложил перевести деньги на карту.

«Я согласилась, он попросил реквизиты. Я отправила ему их по WhatsApp. Он перезвонил, сообщил, что отправил не ту сумму. Сказал, что сейчас придет код на телефон, попросил его сказать, чтобы он исправил сумму перевода. Уже была один раз подобная ситуация, тоже приходил код, но только я должна была его вводить и поэтому не сообразила даже, что может быть что-то не так, была уставшая, я в положении. Деньги были на депозите, он получил доступ к моему smartbank, с депозита перевел на карту и с карты дальше себе. В общем исчезло 1 400 000 тенге. Все произошло очень быстро, не успела даже заблокировать карту. Очень обидно, деньги копила долго»,- рассказала Светлана

Светлана обратилась в полицию с заявлением.

«Заявление рассмотрели, зарегистрировали. Сохранился номер этого человека, проверяла, он никуда не прятался. Был онлайн, сотовый номер не блокировал»,- говорит Светлана.

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