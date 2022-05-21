Объявлено имя нового главного тренера ФК «Тобол»

Действующий чемпион Казахстана по футболу – ФК «Тобол» – определился с ролью нового главного тренера. На этот пост приглашен сербский специалист Милан Миланович, передает Zakon.kz.

Сербский специалист Милан Миланович назначен на пост главного тренера костанайского клуба.Пресс-служба ФК «Тобол»

Милан Миланович родился 10 января 1963 года. В качестве игрока он выступал в таких клубах, как «Чукарички», «Аугсбург», «Спартак» (Субботица), «ВБ Вагур».

Тренерскую карьеру Миланович начал в середине 90-х годов – тренировал фарерские команды «ВБ Вагур» и «Твёройри». В 2009 году возглавил клуб «Лакташи» из Боснии и Герцеговины, в 2011 году стал работать помощником главного тренера в «Шерифе», 29 мая 2012 года назначен главным тренером команды. В сентябре 2012 года подписал контракт с клубом «Хайдук» (Кула). Затем поработал в сербских командах «Нови-Пазар», «ОФК», «Раднички» и «Рада». В 2019 году стал главным тренером казахстанского Ertis. В 2021 году возглавил армянский клуб «Алашкерт».

Первый экзамен Милан Миланович пройдет 22 мая, когда костанайцы в рамках игр КПЛ примут у себя дома «Мактаарал» из Туркестана.