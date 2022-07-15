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Объявлено штормовое предупреждение

karatu.ru

15 июля в северной половине области ожидается дождь, временами сильный, гроза, град, шквал.

Ветер северо-западный ночью 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, на юге области 25, днем 31-36, на севере области 23-28 тепла, на юге области 40 тепла.

В Костанае будет облачно, дождь, ночью временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 9-14,
порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-28 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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