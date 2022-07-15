Объявлено штормовое предупреждение

karatu.ru
15 июля в северной половине области ожидается дождь, временами сильный, гроза, град, шквал.
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Ветер северо-западный ночью 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с.
Температура воздуха ночью 17-22, на юге области 25, днем 31-36, на севере области 23-28 тепла, на юге области 40 тепла.
В Костанае будет облачно, дождь, ночью временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 9-14,
порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 26-28 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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