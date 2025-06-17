Ночью на севере, востоке, юге области 18 июня дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке, в центре области град.

Ночью на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9-14, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, на юге области 20, днем 23-28, на юге области 33 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер севере-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла.

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