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Объявлено штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фотография для новости Объявлено штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

pixabay.com

26 января на севере, востоке, юго-востоке Костанайской области ожидается снег, метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с. 

Температура воздуха ночью ожидается -15-20 градусов, на юге области -12, на севере области -23 мороза, днем 11-16, на юге области 8 мороза.

В Костанае будет облачно, временами снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Костанае ожидается -16-18 градусов, днем 11-13 мороза.

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