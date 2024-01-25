Объявлено штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

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26 января на севере, востоке, юго-востоке Костанайской области ожидается снег, метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается -15-20 градусов, на юге области -12, на севере области -23 мороза, днем 11-16, на юге области 8 мороза.
В Костанае будет облачно, временами снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в Костанае ожидается -16-18 градусов, днем 11-13 мороза.
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