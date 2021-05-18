Объявлено штормовое предупреждение в Костанае и области

Фото из отрытых источников
19 мая в Костанайской области местами ожидается гроза.
Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.
В Костанае 19 мая ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
В Костанае ожидается ночью температура +17, днём +22 градуса.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области