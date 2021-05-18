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Объявлено штормовое предупреждение в Костанае и области

Фото из отрытых источников

19 мая в Костанайской области местами ожидается гроза.

Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Костанае 19 мая ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидается ночью температура +17, днём +22 градуса.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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