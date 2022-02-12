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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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13 февраля на востоке, юге Костанайской области ожидается метель.

На севере области туман.

Ветер западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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