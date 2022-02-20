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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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21 февраля на севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель.

Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 метров в секунду.

В Костанае ночью ожидается температура -4, днём -2 градуса.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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