Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Фото из открытых источников
В Костанайской области местами ожидается туман.
Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.
В Костанае ожидается температура ночью +6, днём +11 градусов.
Ветер юго-восточный 5-12 метров в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Костанай прогноз погоды