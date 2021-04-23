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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Фото из открытых источников

В Костанайской области местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью +6, днём +11 градусов.

Ветер юго-восточный 5-12 метров в секунду.

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