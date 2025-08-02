Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман.

Ветер северный, северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Костанае ожидается +17 градусов, днем +23 градуса.

В Костанайской области к 2026 году ожидается дефицит газа. В акимате рассказали LS, как планируют решать данную проблему. В область...

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