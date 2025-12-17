В ближайшие сутки в Костанайской области сохранится зимняя неустойчивая погода. Ночью и утром на севере и востоке региона прогнозируется снег и метель, на западе и севере местами ожидается туман, который может заметно ухудшать видимость на дорогах.

Ветер юго-западный 9–14 м/с, на севере и востоке области усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на северо-востоке ожидается похолодание до –23. Днём температура будет в пределах 10–15 градусов ниже нуля, на западе области — около –7.

В Костанае синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ожидается юго-западный ветер 9–14 м/с. Ночью в областном центре столбики термометров опустятся до –18…–20 градусов, днём будет –10…–12.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и одеваться по-зимнему.

Невыплаченные зарплаты на «Қазақ тұлпары»: люди остались без денег Нынешние и бывшие сотрудники товарищества по разведению костанайской породы лошадей «Қазақ тұлпары» заявляют о многомесячной...

Подход к определению национальности ребенка изменят в РК Конституционный суд Республики Казахстан признал противоречащей Конституции норму, регулирующую порядок определения национальности ребенка. Речь идет...

"Умные" счётчики вместо старых: как новые правила изменят оплату за воду В рамках изменений в правила выбора и монтажа приборов учёта воды приоритет теперь отдается счётчикам...