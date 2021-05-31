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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

alau.kz

По данным синоптиков «Казгидромета», 31 мая в одних областях Казахстана ожидается сильная жара, в другие дождь и град.

Шквал, град и гроза ожидаются в Костанайской области.

Сегодня днём в Костанае ожидается температура +25, местами +29 градусов. Синоптики прогнозируют дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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