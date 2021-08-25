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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

alau.kz

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Днем 26 августа на западе Костанайской области ожидается гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов.

В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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