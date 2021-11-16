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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Фото alau.kz

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Днем 17 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег.

На северо-западе туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на северо-западе области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура -13, днём -5 градусов.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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