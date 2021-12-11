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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

Фото alau.kz

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Синоптики «Казгидромета» распространили прогноз погоды на 12 декабря.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

В Костанае ожидатеся днем, -11-13, ночью -17-19.

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3463 - в Костанайской области

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