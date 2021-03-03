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Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

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4 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед.

Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае 4 марта ожидается метель, гололед.

Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

Температура ночью около 0 градусов, днём -1.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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