Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

4 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед.
Ветер западный, юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае 4 марта ожидается метель, гололед.
Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.
Температура ночью около 0 градусов, днём -1.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области