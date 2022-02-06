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Объявлено штормовое преупреждение в Костанайской области

alau.kz

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7 февраля на юге и западе Костанайской области ожидается низовая метель.

На востоке области туман. Ветер юго-восточный на юге и западе области 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура -15, днём -12 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

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3463 - в Костанайской области

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