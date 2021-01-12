Объявлены окончательные итоги выборов в Казахстане

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Итоги парламентских выборов:
партия «Ак жол» — 10,95 процента;
Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10 процента;
партия «Ауыл» — 5,29 процента;
партия ADAL — 3,57 процента.
Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Таким образом, в Парламент прошли три партии — Nur Otan, «Ак жол» и НПК. Партии ADAL и «Ауыл» не преодолели семипроцентный барьер.
Мажилис состоит из 107 депутатов.
Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.
Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:
- Сауытбек Абдрахманов — депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;
- Аветик Амирханян — председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО «Масис»;
- Ильяс Буларов — аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;
- Наталья Деменьтева — директор КГУ «Технический лицей» отдела образования Кокшетау;
- Юрий Ли — председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана»;
- Вакиль Набиев — вице-президент «Ассоциации «Барбанг» курдов»;
- Шамиль Осин — глава фермерского хозяйства «Шыгыс»;
- Владимир Тохтасунов — генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз»;
- Абилфас Хамедов — председатель РОО «Ассоциация азербайджанцев».
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