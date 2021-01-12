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Объявлены окончательные итоги выборов в Казахстане

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В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Итоги парламентских выборов:

партия Nur Otan — 71,09 процента;

партия «Ак жол» — 10,95 процента;

Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10 процента;

партия «Ауыл» — 5,29 процента;

партия ADAL — 3,57 процента.

Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Таким образом, в Парламент прошли три партии — Nur Otan, «Ак жол» и НПК. Партии ADAL и «Ауыл» не преодолели семипроцентный барьер.

Мажилис состоит из 107 депутатов.

Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.

Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:

  • Сауытбек Абдрахманов — депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;
  • Аветик Амирханян — председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО «Масис»;
  • Ильяс Буларов — аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;
  • Наталья Деменьтева — директор КГУ «Технический лицей» отдела образования Кокшетау;
  • Юрий Ли — председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана»;
  • Вакиль Набиев — вице-президент «Ассоциации «Барбанг» курдов»;
  • Шамиль Осин — глава фермерского хозяйства «Шыгыс»;
  • Владимир Тохтасунов — генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз»;
  • Абилфас Хамедов — председатель РОО «Ассоциация азербайджанцев».
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