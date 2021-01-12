Объявлены окончательные итоги выборов в Казахстане

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Итоги парламентских выборов:

партия Nur Otan — 71,09 процента;

партия «Ак жол» — 10,95 процента;

Народная партия Казахстана (НПК) — 9,10 процента;

партия «Ауыл» — 5,29 процента;

партия ADAL — 3,57 процента.

Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Таким образом, в Парламент прошли три партии — Nur Otan, «Ак жол» и НПК. Партии ADAL и «Ауыл» не преодолели семипроцентный барьер.

Мажилис состоит из 107 депутатов.

Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в Парламент, решается руководящим органом партии после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком.

Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:

Сауытбек Абдрахманов — депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;

Аветик Амирханян — председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО «Масис»;

Ильяс Буларов — аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;

Наталья Деменьтева — директор КГУ «Технический лицей» отдела образования Кокшетау;

Юрий Ли — председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана»;

Вакиль Набиев — вице-президент «Ассоциации «Барбанг» курдов»;

Шамиль Осин — глава фермерского хозяйства «Шыгыс»;

Владимир Тохтасунов — генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз»;

Абилфас Хамедов — председатель РОО «Ассоциация азербайджанцев».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.