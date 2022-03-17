Объявляется штормовое предупреждение — ДЧС Костанайской области

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В адрес департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области от РГП «Казгидромет» поступило штормовое предупреждение.
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Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.
ДЧС Костанайской области призывает граждан быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий.
«Одевайтесь по погоде, не выезжайте в дорогу на ночь и при ухудшении погоды, в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук. При планировании выезда, не забывайте о минимальном наборе вещей и оборудовании, которые должны находиться в автомобиле. А именно дополнительные теплые вещи, лопата, фонарик и т.д.», — сообщает ДЧС.
С передачей по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра необходимо отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.
Если все-таки непогода застигла Вас в пути, в первую очередь помните:
- найдите укрытие и старайтесь не покидать его, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- если вы в автомобиле, разверните машину капотом на ветер;
- периодически выходите из автомобиля и разгребайте снег;
- следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом;
- периодически прогревайте автомобиль, экономя топливо;
- при наличии нескольких автомобилей лучше всего использовать один автомобиль в качестве укрытия.
Помни эти правила! Расскажите о них родным и близким!
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