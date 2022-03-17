Объявляется штормовое предупреждение — ДЧС Костанайской области

В адрес департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области от РГП «Казгидромет» поступило штормовое предупреждение.

Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

ДЧС Костанайской области призывает граждан быть бдительными и следить за информацией об изменении погодных условий.

«Одевайтесь по погоде, не выезжайте в дорогу на ночь и при ухудшении погоды, в холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук. При планировании выезда, не забывайте о минимальном наборе вещей и оборудовании, которые должны находиться в автомобиле. А именно дополнительные теплые вещи, лопата, фонарик и т.д.», — сообщает ДЧС.

С передачей по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра необходимо отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Если все-таки непогода застигла Вас в пути, в первую очередь помните:

найдите укрытие и старайтесь не покидать его, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

если вы в автомобиле, разверните машину капотом на ветер;

периодически выходите из автомобиля и разгребайте снег;

следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом;

периодически прогревайте автомобиль, экономя топливо;

при наличии нескольких автомобилей лучше всего использовать один автомобиль в качестве укрытия.

Помни эти правила! Расскажите о них родным и близким!

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