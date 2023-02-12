Обязаны ли казахстанцам выдавать бумажные оригиналы документов

Могут ли казахстанцы требовать бумажные версии документов, рассказали в Министерстве юстиции, передает Tengrinews.kz

В середине 2022 года в Казахстане электронные документы официально приравняли к бумажным. Законы позволяют гражданам не носить с собой бумажные документы.

Уже в 2023 году в СМИ появилась информация, что при получении свидетельства о рождении ребенка в Актау мамам приходится пройти через настоящее испытание. По их словам, работники РАГСа отказываются распечатывать свидетельство о рождении, ссылаясь на то, что электронного документа будет достаточно.

Как пояснили в Министерстве юстиции, граждане по желанию могут получить свидетельства на бумажном носителе, каких-либо законодательных ограничений не имеется.

«На сегодняшний день проблем по нехватке бланков не имеется, все регистрирующие органы обеспечены бланочной продукцией. Законом от 14 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности» в кодекс внесены изменения в части выдачи свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния лицам, в отношении которых совершена актовая запись, в электронной форме и по желанию на бумажном носителе. В связи с чем граждане по желанию могут получить свидетельства на бумажном носителе, каких-либо законодательных ограничений не имеется», — сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в ведомстве.

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