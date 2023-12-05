Обязаны ли платить казахстанцы за нахождение авто на штрафстоянке

Прокуратурой Алматинской области прекращена порочная практика незаконного взимания денежных средств с участников административного производства за хранения автомобильных средств в специальных стоянках (штрафстоянках), т.к. согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть безвозмездными для граждан. Об этом сообщает прокуратура Алматинской области на своем сайте.

Анализом установлено, что на территории Енбекшиказахского района с 2000 годов отсутствует государственная штрафстоянка.

Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства участников дорожного движения на частную штрафстоянку, который в течении продолжительного времени функционирует незаконно и взимает за сутки 1500-2000 тенге, т.е. без каких либо правоустанавливающих документов и договоров с местным исполнительным органом.

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После вмешательства прокуратуры приняты меры по организации специальной бесплатной стоянки, тем самым защищены права граждан.

​На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из за скопления задолженности.

Таким образом Прокуратура Алматинской области добилась бесплатной спецстоянки для граждан.

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