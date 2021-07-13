Обязательная вакцинация: проверок с 15 июля не будет

Работодателей и сотрудников не будут проверять на статус вакцинации с 15 июля. Информацию подтвердил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Ержан Байтанаев, передает Tengrinews.kz.

По его словам, в связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК, государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации.

«После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации. Государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг. После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет», — заключил Байтанаев.

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