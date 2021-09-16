Обязательная вакцинация сотрудников. Как будут проверять костанайские предприятия, рассказал главный санврач

Мониторинговые группы теперь будут требовать списки сотрудников тех предприятий, куда они приходят с проверкой. В случае выявления на рабочем месте невакцинированных сотрудников без медотвода и ПЦР- исследования — данные будут передаваться органам СЭС для вынесения последующего решения.

На заседании оперативного штаба области главный санврач региона рассказал по какому алгоритму будут проводиться рейды по проверке вакцинации сотрудников предприятий. Теперь мониторинговая группа, помимо ранее установленных требований, будет проверять и наличие вакцинации первым компонентом. На объектах им должны предоставить списки сотрудников с указанием вакцинированных и с документами об освобождении от прививки, а также члены мониторинговой группы выборочно могут проверять статус сотрудников через приложение Ашык.

«В случае подтверждения присутствия на работе сотрудников со статусом кроме «зеленого» и без наличия документов, дающих право нахождения на рабочем месте без вакцинации, мониторинговая группа формирует материалы с отражением конкретно этих лиц и направляет в органы санитарно-эпидемиологической службы для последующего принятия решения»,- отмечает руководитель санитарно эпидемиологического контроля Ермуханбет Даулетбаев.

При выявлении таких случаев для начала СЭС отправит предупреждение работодателю, а если факт повторится, то будет рассматриваться вопрос о привлечению работодателя к административной ответственности. В целом же, на сегодня в области первым компонентом привиты 309 тысяч человек, что составляет более 61% населения области.

«Что касается второго компонента, то его получили 268 тысяч 275 человек или 53,1% населения. Весьма слабо отработали по второму компоненту Амангельдинский район, Аулиекольский, Костанайский, Жангельдинский, Житикаринский, им.Б.Майлина, а также город Аркалык. По выполнению краткосрочного плана по проведению вакцинации против КВИ с 1 сентября по 13 вакцинировано 12300 человек при плане на этот период 52 тысячи человек, то есть процент выполнения составляет 23,7%»,- рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов рассказал и о том, что с начала месяца увеличилось число участников проекта Ашык на 1978 или на 41%.

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