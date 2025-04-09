В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена, сообщает пресс-служба МВД РК.
Вместе с тем, МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:
• документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
В случае обмена водительского удостоверения, после истечения срока действия, дополнительно требуется медицинская справка.
При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается.
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