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Обязательное медстрахование снова изменится

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Обязательное медстрахование снова изменится

pixabay.com

В Казахстане предлагают увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС, передает LS.

По словам мажилисмена Асхата Аймагамбетова, поправки предусматривают формирование единого пакета медпомощи к 2027 году.

«Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему обязательного соцмедстрахования (ОСМС) с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП (с 850 тыс. тенге до 4,2 млн тенге)»,  сообщил он.

При этом взносы за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будут оплачивать акиматы.

«Комитет готов принять законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ОСМС» в работу и подготовить по нему заключение»,  отметил А. Аймагамбетов.



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