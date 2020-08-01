Обязательное ношение масок, работа некоторых непродовольственных магазинов. Постановление замглавного санврача области

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить введенные на территории Костанайской области строгие ограничительные меры с 00:00 часов 03 августа 2020 года до 00:00 часов 17 августа 2020 года.

2. В постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 40 от 17 июля 2020 года «О введении сторогих ограничительных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. С 00:00 часов 20 июля 2020 года до 00:00 часов 17 августа 2020 года на территории Костанайской области ввести строгие ограничительные меры.»;

2) подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«11) запрет деятельности непродовольственных магазинов, за исключением магазинов занятых реализацией строительных материалов, санитарно-технических и санитарно-гигиенических товаров, товаров для сельского хозяйства и дач, запасных частей для авто и сельхозтехники, ритуальных принадлежностей и товаров, с графиком работы с 10:00 часов до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;»;

3) подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«13) запрет посещения парков, площадей и скверов, набережных, общественных и неорганизованных пляжей, иных мест отдыха населения;»;

4) подпункт 24) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«24) организацию работы ЦОНов, в том числе спецЦОНы строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0, с установлением графика работы ЦОН (СпецЦон) и CaII центров в будние дни (понедельник-пятница) с 9.00 часов до 18.00 часов;»;

5) подпункт 31) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«31) обязательное ношение защитных масок всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в общественном транспорте (в том числе в такси) и на улице;»;

6) пункт 2 дополнить подпунктами 32)-34) следующего содержания:

«32) при посещении продовольственных магазинов соблюдение расстояния не менее 2-х метров между посетителем и работником, заполняемость торговых рынков посетителями на 30% от общей вместимости из расчета возможности социальной дистанции;

33) посещение мест по оказанию работ и услуг по предварительной записи;

34) размещение в пунктах общественного питания и на объектах сферы обслуживания столов и рабочих мест с соблюдением расстояния не менее 2-х метров друг от друга.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 03.08.2020 года

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