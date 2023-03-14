Обязательную проверку казахстанцев на наркозависимость поддержал глава МВД

Министр внутренних дел заявил о необходимости ввести скрининг казахстанцев для выявления наркозависимых, передает Tengrinews.kz.

«К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга», — сказал глава МВД.

По мнению министра, скрининг позволит объективно оценить ситуацию и даст возможность выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков.

«При поступлении на работу, на госслужбу, при получении водительских удостоверений исследуются биоматериалы. В случае употребления наркотических веществ (скрининг может это показать — прим.).

Вы поймите, у вас у каждого есть дети. Сегодня синтетические наркотики распространены и легкодоступны. Одна доза стоит 10 тысяч тенге. Могут вам прислать по интернету, закладчики. Научная экспертиза показывает, что, если на ранней стадии будет выявлено потребление, 95 процентов можно вернуть к нормальной жизни. На третьей стадии уже только 15 процентов могут вернуться к нормальной жизни», — сказал Ахметжанов.

Глава МВД заявил о росте числа видов наркотиков, распространяемых в школах.

«Мы это не скрываем. Сегодня нет достоверного учета. Я предлагаю при профосмотре провести скрининг биоматериалов. Это предложение Минздрава, но мы его поддерживаем. При поступлении в учебные заведения, на работу, госслужбу, воинскую службу», — заявил Марат Ахметжанов.

Он подчеркнул, что никакой уголовной и административной ответственности при выявлении наркотиков в биоматериалах не будет. Вся информация будет направлена родителям детей.

«Сегодня мы должны выбрать: нам что дороже, безопасность наших детей и общества, или мы обеспокоены, что это станет достоянием, что все узнают?» — заключил министр внутренних дел.

14 марта глава МВД озвучил на заседании правительства комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на три года.

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