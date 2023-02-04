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Обязательную уплату налога не будут требовать при продаже авто в Казахстане

Фото из открытых источников

С 1 января 2023 года при продаже физическим лицом транспортного средства не требуется обязательная уплата налога на транспорт в момент снятия с регистрационного учёта, передаёт BaigeNews.kz.

Налог за проданный автомобиль продавец обязан уплатить в срок не позднее первого апреля следующего года.

Плательщиками налога на ТС являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности, при этом исчисление и уплата сумму налога за налоговый период производится самостоятельно по налоговой ставке за каждое ТС.

Расчет суммы налога можно произвести с помощью калькулятора на портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, в связи с объявленной легализацией транспортных средств, ввезенных на территорию РК до первого сентября 2022 года, установлены ставки сбора за первичную регистрацию ТС в размере 200 000 тенге.

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