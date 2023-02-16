Обязательную установку тревожных кнопок в авто отложили

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Срок введения требования по обязательному оснащению личного автотранспорта кнопкой SOS продлили на год, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
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Требования по оснащению кнопкой SOS до 1 февраля 2023 года не действовали на официальных импортёров и производителей транспортных средств стран ЕАЭС. Производители автомобилей смогут ввозить в Казахстан машины без тревожных кнопок ещё год. К 2025 году они должны будут установить такие устройства или системы во всю свою продукцию, передает informburo.kz
На личные автомобили нужно было установить кнопку SOS до 1 февраля.
«Принимая во внимание обращения автовладельцев (с жалобами. – Авт.) на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки, в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год. Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года», – сообщает пресс-служба главы правительства.