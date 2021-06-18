Обязательную вакцинацию ввели для ряда работников сферы услуг в Москве и Подмосковье

russian.rt.com
Центральная Россия переживает третью волну коронавируса, сообщает russian.rt.com
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда работников сферы услуг — торговли, салонов красоты, СПА, бань, фитнес-клубов, бассейнов, сотрудников общепита, финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта (в том числе такси), образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также работников театров, кинотеатров, концертных залов, детских комнат, организаторов массовых мероприятий.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом развивается драматически — по заболеваемости столица РФ вышла на уровень прошлогодних пиковых значений.
В больницах лежат более 12 тысяч человек, только за сутки умерло более 70 пациентов.
За последние 24 часа в России выявили 13,3 тысячи новых случаев коронавируса.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области