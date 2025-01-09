В Казахстане повышен размер обязательного пенсионного взноса работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ.

С 1 января 2025 года в Казахстане размер обязательного пенсионного взноса работодателя составит 2,5%.

Напомним, что с 1 января 2024 года все работодатели стали участвовать в формировании пенсионных накоплений и перечислять в ЕНПФ обязательные пенсионные взносы работодателей в пользу своих работников. Тем самым, накопительная система Казахстана была дополнена новым компонентом.

Согласно Социальному кодексу, в отличие от 10% обязательных пенсионных взносов, уплачиваемых работниками из своих доходов, ОПВР перечисляются за счет собственных средств работодателя. Ежегодно размер выплаты будет поэтапно расти — 2,5% в 2025 году, 3,5% в 2026 году, 4,5% в 2027 году) и в 2028 году составит 5%.

Сумма дохода работника, принимаемая работодателем для расчета обязательного пенсионного взноса составляет не менее одной минимальной

заработной платы и не более 50-ти минимальных зарплат, установленной на соответствующий календарный год.

Напомним, введение обязательного пенсионного взноса работодателя направлено на пенсионное обеспечение работников, родившихся в 1975 году и

позже, учитывая отсутствие или незначительность у них стажа работы до 1998 года для получения солидарной пенсии. В будущем их совокупная пенсия будет складываться из трех компонентов базовой пенсии — от государства, накопительной — за счет их отчислений ОПВ в ЕНПФ и условно накопительной — за счет взносов работодателей

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