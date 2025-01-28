На фоне повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) правительство Казахстана планирует упразднить социальный налог и обязательные пенсионные выплаты. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает informburo.kz

«В связи с повышением ставки НДС у бизнеса, естественно, появятся дополнительные издержки. Государство готово их компенсировать. Прежде всего, мы хотели бы обратить внимание на то, что у нас одна из самых высоких нагрузок на фонд оплаты труда. Вот здесь и кроется самая большая проблема нашей экономики. Нагрузка на фонд оплаты труда, которую платит бизнес, составляет порядка 40%. А это себестоимость товара», – сказал Жумангарин на расширенном заседании правительства.

По его словам, это приводит к тому, что себестоимость продукции становится высокой, а сама продукция неконкурентоспособной.

«В случае увеличения ставки НДС до планируемого уровня, мы готовы значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10% до 30%, за счёт упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Эти расходы бюджет сможет взять на себя», – добавил министр.

Он подчеркнул, что в кабмине понимают значимость социального налога как основного дохода местных бюджетов. Поэтому в правительства прорабатывают варианты по перераспределению других видов налогов с республиканского в местные бюджеты.

«Мы готовы компенсировать им это. Будущие доходы позволят это сделать. В результате произойдёт перебалансировка налоговой системы Казахстана. Налоговое бремя по компонентам ВВП после реформы сместится с себестоимости бизнеса (ФОТ) на потребление. При этом налоговое бремя на прибыль останется неизменным. Экономика предприятий вернётся в нормальное русло», – заключил Жумангарин.

Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил предложение министра, однако заявил, что реформу необходимо обсудить с населением и тщательно исследовать.

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https://informburo.kz/novosti/obyazatelnye-pensionnye-vznosy-rabotodatelya-mogut-uprazdnit-v-kazaxstane

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