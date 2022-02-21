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  3. Обладательницу знака «Алтын алқа» убили за неуплату кредита

Обладательницу знака «Алтын алқа» убили за неуплату кредита

inbusiness.kz

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор по делу о жестоком убийстве многодетной матери, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ак Жайык»

В марте прошлого года 35-летняя мать семерых детей, обладательница знака «Алтын алқа», уговорила 25-летнего жителя Кульсары оформить кредиты на его имя для себя, пообещав, что будет вовремя выплачивать взносы. Однако в дальнейшем ей, уборщице в типографии, не удавалось это делать.

Женщина объясняла знакомому причины, но тот понимать не хотел, копил злобу и в ноябре прошлого года подстерег мать-героиню возле работы, нанес ей несколько ударов ножом, в результате чего она скончалась. Сиротами остались семеро детей, старший учится в колледже, а самому младшему пять лет.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния подсудимого, явки с повинной, активного способствования раскрытию преступления и семейного положения.

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